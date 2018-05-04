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«Да это же Нео!»: Фьюри впечатляет фанатов защитными телодвижениями — видео
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«Да это же Нео!»: Фьюри впечатляет фанатов защитными телодвижениями — видео 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) стремительно (или не очень) теряет массу в боксёрском зале и уверяет пользователей Instagram, что к нему вернулась былая вертлявость и пластичность.
На фрагменте видео с очередной работы в паре британец бодро скачет по рингу в боксёрских трусиках и демонстрирует защитные навыки.
Комментарии подписчиков разнятся: одни пишут — «да это же Нео собственной персоной, Матрица!» (Ломаченко ревниво заволновался), другие утверждают, что «титул чемпиона Инстаграма, похоже, перешёл от Юбэнка-младшего к Фьюри».
Бой–возвращение Тайсон назначен на 9 июня. Кто будет соперником, сообщат на следующей неделе.
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