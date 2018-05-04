Бой Сондерса разогреют супертяж Дюбуа и встреча проспектов Лэзер–Дэвис

23 июня в Лондоне чемпионский поединок в среднем весе за пояс WBO между Билли Джо Сондерсом и Мартином Марреем разогреют два боя местных проспектов. Так, супертяжеловесный панчер Дэниел Дюбуа (7-0, 7 КО) попробует досрочно вынести джорнимена Тома Литтла (10-5, 3 КО) — на кону будет вакантный титул чемпиона Англии, а суперлегковес Джошуа Лэзер (13-0, 6 КО) подерётся с Охарой Дэйвисом (16-1, 13 КО).

«Очень жду дня, когда смогу отбоксировать в моем родном Гринвиче. Бой с Томом — очередной шаг на новый уровень. Сосредоточен на том, чтобы добавить английский пояс в свою коллекцию. Литтл весьма болтлив в отношении меня в соцсетях, ну а за меня скажут кулаки в ринге. Если не ошибаюсь он так же острил перед боем с Филипом Хрговичем в январе; и чем там всё закончилось? (ТКО 4 в пользу хорвата, — ред.)»

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Противник Дюбуа заявил, что рад получить возможност «остановить на месте эту дутую машину».

«Это же ребёнок в теле мужика, и 23 июня я покажу ему мужика, остановив в поздних раундах», — забрасывает фаворита понтами Литтл.

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