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Джейкобс победит а-Чарло: тот ещё не вышел на нужный уровень — Санчес
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Джейкобс победит а-Чарло: тот ещё не вышел на нужный уровень — Санчес 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
«Временный» чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) Жермалл Чарло (27-0, 21 КО) ещё не вышел на уровень, который позволит ему победить в потенциальном поединке с экс-чемпионом Дэниелом Джейкобсом (34-2, 30 КО). Такое мнение выразил тренер Геннадия Головкина.
«В таком бою Дэнни ментально выйдет на новый уровень и выиграет, — огорошил Абель Санчес, на днях на чём свет стоит критиковавший Джейкобса за прошлый поединок. — Я не считаю, что Чарло достаточно хорош для него. Он, конечно, классно выглядел против Сентено, однако тот вышел из игры с Джулианом Уильямсом. Ну и ещё он хорошо выглядел с тем калекой из Аргентины (Хорхе Хейландом, — ред.)».
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Тем не менее, Санчес признался, что всё-таки это хороший и вполне интригующий бой, в котором очень важным будет преимущество Дэнни в опыте на высшем уровне.
«По крайней мере, о Джейкобсе можно сказать, что он был в боях, где на него крепко шли и били. Чарло в этих водах ещё не плавал. А Дэнни — адский боец, если выходит в ринг с нужным настроем», — цитирует Абеля BoxingScene.
Напомним, эту встречу педалирует сопромоутер последнего Эдди Херн.
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