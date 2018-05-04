Джейкобс победит а-Чарло: тот ещё не вышел на нужный уровень — Санчес

«В таком бою Дэнни ментально выйдет на новый уровень и выиграет, — огорошил Абель Санчес, на днях на чём свет стоит критиковавший Джейкобса за прошлый поединок. — Я не считаю, что Чарло достаточно хорош для него. Он, конечно, классно выглядел против Сентено, однако тот вышел из игры с Джулианом Уильямсом . Ну и ещё он хорошо выглядел с тем калекой из Аргентины (Хорхе Хейландом, — ред.)».

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Тем не менее, Санчес признался, что всё-таки это хороший и вполне интригующий бой, в котором очень важным будет преимущество Дэнни в опыте на высшем уровне.

«По крайней мере, о Джейкобсе можно сказать, что он был в боях, где на него крепко шли и били. Чарло в этих водах ещё не плавал. А Дэнни — адский боец, если выходит в ринг с нужным настроем», — цитирует Абеля BoxingScene.

Напомним, эту встречу педалирует сопромоутер последнего Эдди Херн

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