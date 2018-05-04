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Мартиросян: Выплесну на Головкина свои голод и гнев!
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Мартиросян: Выплесну на Головкина свои голод и гнев! 

Vringe.com 39 минут назад
Фото: Vringe.com
Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО) считает, что в предстоящем поединке против сильнейшего средневеса современности Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) двухлетний простой не только не скажется на нём отрицательно, но даже наоборот — добавит силы воли и жажды победы.
Боксёры выйдут в один ринг в ночь с субботы на воскресенье в Карсоне (США).
«Я просто буду самим собой. У нас хороший план на предстоящий бой, — заверил Ванес в интервью Omnisport. — Весь голод, весь гнев, который накопился во мне за два года вне ринга, будут выплеснуты наружу в субботу. Я покажу, на что я способен. Ну и заодно посмотрим, каков Головкин, потому что я выйду сражаться».
Я тебя слепила из того, что было — представление боя Головкин-Мартиросян от vRINGe
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