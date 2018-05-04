Головкин и Мартиросян на весах и во время противостояния взглядов: видео 

Сегодня прошла процедура взвешивания основных действующих лиц завтрашнего бокс-шоу в Карсоне (США) — лидера среднего веса (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и его претендента Ванеса Мартиросяна (36-3-1, 21 КО) из США. Бойцы подерутся за четыре титула чемпиона мира — по версиям IBF, WBC, WBA и IBO, которые пока что принадлежат GGG. Здесь можно посмотреть результаты взвешивания Ставки на победу Головкина достигают у букмекеров показателя 30:1. Я тебя слепила из того, что было — превью vRINGe к этому бою Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.