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Головкин и Мартиросян на весах и во время противостояния взглядов: видео
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Головкин и Мартиросян на весах и во время противостояния взглядов: видео 

Vringe.com 40 минут назад
Фото: Vringe.com
Сегодня прошла процедура взвешивания основных действующих лиц завтрашнего бокс-шоу в Карсоне (США) — лидера среднего веса (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и его претендента Ванеса Мартиросяна (36-3-1, 21 КО) из США. Бойцы подерутся за четыре титула чемпиона мира — по версиям IBF, WBC, WBA и IBO, которые пока что принадлежат GGG. Здесь можно посмотреть результаты взвешивания Ставки на победу Головкина достигают у букмекеров показателя 30:1. Я тебя слепила из того, что было — превью vRINGe к этому бою  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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