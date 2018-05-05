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О'Салливан досрочно остановил полусредневеса Абреу
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О'Салливан досрочно остановил полусредневеса Абреу 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
StubHub Center, Карсон, штат Калифорния, США. Ирландский слаггер-средневес (до 72,6 кг) Гэри О'Салливан (27-2, 19 КО) одержал досрочную победу над безвестным Берлином Абреу (14-1, 11 КО) из Пуэрто-Рико.
Ирландец в преддверии боя заявил, что точно также как и Головкин исповедует «mexican style». В доказательство этого О'Салливан вышел в ринг, надев на голову шикарный сомбреро.
Спустя считанные секунды после стартового гонга Абреу оказался на канвасе. Рефери разобрался в эпизоде — пуэрториканец просто потерял баланс.
Ирландец работал первым номером, гоняя мелкого оппонента (Абреу ранее выступал двумя дивизионами ниже, в 66,7 кг) по периметру ринга. Тот временами здорово огрызался, но чувствовалась разница в ударной мощи.
С целью выиграть несколько спасительных секунд, Абреу временами выплёвывал капу.
Бой завершился после 3-го раунда. На 4-ю трёхминутку пуэрториканец предпочёл не выходить.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя О'Салливан-Абреу (появится в скором времени)
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