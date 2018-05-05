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Топ-проспект Гарсиа не сумел нокаутировать экс-претендента Велеса
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Топ-проспект Гарсиа не сумел нокаутировать экс-претендента Велеса 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
StubHub Center, Карсон, штат Калифорния, США. Топ-проспект из США, боец второго полулёгкого веса (до 59 кг) Райан Гарсиа (15-0, 13 КО) одержал победу над экс-претендентом на титул чемпиона мира Джейсоном Велесом (26-5-1, 18 КО) из Пуэрто-Рико.
В 1-м раунде пуэрториканец достаточно легко входил в ближний бой, сосредоточившись на работе по корпусу американского проспекта. Гарсиа пытался работать навстречу, но пристрелялся к оппоненту только со 2-го раунда.
В 3-й трёхминутке проспект несколько раз потряс Велеса. Пуэрториканец по-прежнему прессинговал, работал первым номером, искал счастья в работе на ближней дистанции, но Гарсиа вовремя клинчевал и здорово наказывал предсказуемого Велеса на выходе из клинча.
Несколько раз у Гарсии получалось поймать Велеса навстречу апперкотом. Но самые эффективные удары проспекта — правые хуки и оверхэнды. Пуэрториканец практически не уступал проспекту в работоспособности, но катастрофически проигрывал в эффективности — Гарсиа попадал гораздо больше, точнее и мощнее.
Попытки Велеса пойти ва-банк в заключительной 10-й трёхминутке ничего не принесли. А судейское решение зафиксировало уверенную победу 19-летнего боксёра из США: единогласные 99:89.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гарсиа-Велес (появится в скором времени)
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