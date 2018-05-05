Промоутер: Артур Бетербиев встретится с небитым британцем

По словам промоутера Эдди Херна (Matchroom Boxing), в Международной федерации бокса (IBF) постановили, что чемпиону в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), российскому нокаутёру Артуру Бетербиеву (12-0, 12 КО) предстоит обязательная защита титула против №8 рейтинга организации, небитого британца Каллума Джонсона (17-0, 12 КО).

32-летний Джонсон не выступал в 2017-ом году, но одержал яркую победу в 2018-ом: в марте в Лондоне (Великобритания) уже в стартовой трёхминутке Джонсон нокаутировал соотечественника Фрэнка Бульони (21-3-1, 15 КО), который опрометчиво решил посоревноваться в обмене ударами.

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Напомним, Бетербиев завоевал вакантный чемпионский титул в ноябре 2017-го года, нокаутировав претендента из ФРГ Энрико Кёллинга (25-2, 8 КО).

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