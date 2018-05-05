Беллью утверждает, что Хэй был вынужден возобновить карьеру

Британец Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) заявил, что сыт по горло потоком откровенной лжи, якобы исходящей от Дэвида Хэя (28-3, 26 КО) в преддверии боя-реванша, который состоится сегодня вечером в Лондоне (Великобритания).

«Он всё время врёт, — разводит руками Беллью. — Непонятно только зачем. Почему бы не сказать честно, что заработал за карьеру около £20 миллионов, но умудрился всё про**ать и именно по этой причине пришлось вернуться в ринг».

«Он утверждает, что за бой с (чемпионом WBC в хэвивейте) Уайлдером получил бы меньше, чем за поединок против меня. Но это же полная хр*нь! — рубит правду-матку Тони. — И что он в итоге сделал? Подписался на бой со мной, жирным, мелким скаузером (житель Ливерпуля — vRINGe). А всё почему? Да потому, что он был уверен, что заработает денег и одержит лёгкую победу!»

Альтер Эго Дэвида Хэя — превью реванша между Хэем и Беллью от vRINGe

Напомним, первый бой между Хэем и Беллью состоялся в марте 2017-го года и завершился сенсационной победой последнего.

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