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Абдулрашид Садулаев и Гаджимурад Рашидов не отдали ни единого балла первым соперникам на чемпионате Европы
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Абдулрашид Садулаев и Гаджимурад Рашидов не отдали ни единого балла первым соперникам на чемпионате Европы
Mirmol.ru
19 минут назад
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Mirmol.ru
Садулаев
в весе до 92 кг со счетом 10:0 выиграл у австрийца Доминика Петера, а Рашидов в весе до 65 кг со счетом 12:0 взял верх над украинцем Владимиром Буруковым.
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