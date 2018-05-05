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Абдулрашид Садулаев и Гаджимурад Рашидов не отдали ни единого балла первым соперникам на чемпионате Европы
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Абдулрашид Садулаев и Гаджимурад Рашидов не отдали ни единого балла первым соперникам на чемпионате Европы 

Mirmol.ru 19 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Садулаев в весе до 92 кг со счетом 10:0 выиграл у австрийца Доминика Петера, а Рашидов в весе до 65 кг со счетом 12:0 взял верх над украинцем Владимиром Буруковым.
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