Мартиросян: Я стану кошмаром Головкина и разрушу все его планы!

Любители бокса до сих пор не представляют, на что способен Ванес Мартиросян (36-3-1, 21 КО), но уже грядущей ночью он покажет, чего стоит. Во всяком случае, это обещает сам Ванес, которого ждёт поединок против действующего чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО).

«Это будет настоящий кошмар для Головкина. Я разрушу все его планы! Что бы он там себе ни планировал, всё это это пойдёт прахом, — беспощадно прогнозирует за несколько часов до выхода в ринг Мартиросян. — Никакого давления я не испытываю. Фаны всё прекрасно знают. Им известно, что произойдёт. В субботу они увидят лучшего меня. Это и есть кошмар. Я знаю, что я сделаю, но вы, ребята, меня не знаете. Вы узнаете меня в субботу. Это моё время. Понимаете, о чём я? Это моё время, и я сделаю то, что должен сделать».

Я тебя слепила из того, что было — представление боя Головкин-Мартиросян от vRINGe

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