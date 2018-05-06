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Беллью победил Хэя
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Беллью победил Хэя 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Почетнвй чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью в Лондоне победил экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя. 35-летний британец в 5-м раунде нокаутировал соперника.
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Головкин – Мартиросян: трансляция боя Место боя между Гассиевым и Усиком будет определено до 20 мая Беллью отправил Хэя в нокаут. Видер
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