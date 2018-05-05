Серебряный призёр ОИ Джо Джойс завоевал первый титул в профессионалах

O2 Arena, Лондон, Великобритания. Серебряный призёр ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) британец Джо Джойс (4-0, 4 КО) завоевал первый трофей в профессионалах — титул Британского содружества в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг). Повержен уроженец Ямайки Ленрой Томас (22-5-1, 10 КО).

Со стартовых секунд боя Томас принялся выживать — наматывал круги по периметру ринга, клинчевал, удерживал руки Джойса. Но даже это не уберегло боксёра из Ямайки от нокдауна в стартовой трёхминутке — Томас оказался на пятой точке аккурат с гонгом.

Во втором раунде Джойс продолжил начатое. Зажал Томаса в углу ринга и затяжной серией отправил во второй нокдаун. Томас продолжил бой, но попал под очередной град атак Джойса. Очередной нокдаун — и у титула Британского содружества поменялся обладатель. Теперь это Джо Джойс.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Джойс-Томас (появится в скором времени)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.