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Серебряный призёр ОИ Джо Джойс завоевал первый титул в профессионалах
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Серебряный призёр ОИ Джо Джойс завоевал первый титул в профессионалах 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
O2 Arena, Лондон, Великобритания. Серебряный призёр ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) британец Джо Джойс (4-0, 4 КО) завоевал первый трофей в профессионалах — титул Британского содружества в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг). Повержен уроженец Ямайки Ленрой Томас (22-5-1, 10 КО).
Со стартовых секунд боя Томас принялся выживать — наматывал круги по периметру ринга, клинчевал, удерживал руки Джойса. Но даже это не уберегло боксёра из Ямайки от нокдауна в стартовой трёхминутке — Томас оказался на пятой точке аккурат с гонгом.
Во втором раунде Джойс продолжил начатое. Зажал Томаса в углу ринга и затяжной серией отправил во второй нокдаун. Томас продолжил бой, но попал под очередной град атак Джойса. Очередной нокдаун — и у титула Британского содружества поменялся обладатель. Теперь это Джо Джойс.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Джойс-Томас (появится в скором времени)
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