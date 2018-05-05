Коки Камеда по-быстрому расправился с обидчиком, ныне «дедом» Вонйонгкамом

Токио, Япония. В неофициальном матче-реванше между бывшими чемпионами мира японцем Коки Камедой (33-2, 18 КО) и тайцем Понгсаклеком Вонйонгкамом (91-5-2, 47 КО) зафиксирована прогнозируемая и «жалкая», по выражению местного аксакала боксёрской журналистики Джо Коидзуми, победа местного бойца.

Ранее Японский совет по контролю за боксом, принимая во внимание 40-летний возраст тайского ветерана и его нынешнюю форму, не санкционировал этот поединок — его провели как ярмарочный.

Двоечка 31-летнего левший Камеды во 2-м раунде закончила бой в легчайшем весе (до 53,5 кг). ТКО 2.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Камеда–Вонйонгкам II (появится позднее)

Читайте также: После пятилетнего простоя Вонйонгкам едва прошёл джорнимена

Напомним, в 2010 году Камеда в первой же защите титула WBC в наилегчайшем весе неожиданно проиграл уже тогда ветерану Вонйонгкаму решением большинства судей.

В последний раз Коки видели в ринге осенью 2015-го. Понгсаклека, который в своё время, казалось, бесконечно будет владеть поясом WBC в наилегчайшем весе, подзабыли с 2013 года, когда он, побив троих «мешков», решил, что с него хватит.