Рокки–стайл: Джеймс Теннисон упал, но затем снёс еврочемпиона Уорда

O2 Arena, Гринвич, Лондон, Англия. 26-летний английский чемпион Европы по версии EBU во втором полулёгком весе (до 59 кг) Мартин Уорд (19-1-2, 9 КО), который завоевал титул полгода назад благодаря победе нокаутом над Хули Хинером, упустил его в первой же защите — причём также досрочно.

Безвестный североирландец Джеймс Теннисон (22-2, 18 КО), имеющий в послужном списке поражение (L TKO 2) от бойца с рекордом 2-64, в первых двух раундах был на пути к очередному провалу — Уорд работал комбинациями быстрее, острее, часто переводя атаки с головы на туловище, и во 2-м отправил соперника в нокдаун ударом в корпус.

Вместо того, чтобы сдаться на милость фаворита, Теннисон в 3-м раунде пошёл прессинговать Уорда и махаться с ним в разменах на ближней дистанции, а в 4-м впервые потряс Мартина хуком слева в голову.

Гость ринга закончил дела в 5-й трёхминутке, когда пошёл в затяжную атаку и свалил Уорда серией ударов. Тот поднялся на ноги, но вскоре рефери остановил бой: Теннисон сумел дожать фаворита. ТКО 5.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Теннисон–Уорд (появится позднее)

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