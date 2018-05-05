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Рокки–стайл: Джеймс Теннисон упал, но затем снёс еврочемпиона Уорда
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Рокки–стайл: Джеймс Теннисон упал, но затем снёс еврочемпиона Уорда 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
O2 Arena, Гринвич, Лондон, Англия. 26-летний английский чемпион Европы по версии EBU во втором полулёгком весе (до 59 кг) Мартин Уорд (19-1-2, 9 КО), который завоевал титул полгода назад благодаря победе нокаутом над Хули Хинером, упустил его в первой же защите — причём также досрочно.
Безвестный североирландец Джеймс Теннисон (22-2, 18 КО), имеющий в послужном списке поражение (L TKO 2) от  бойца с рекордом 2-64, в первых двух раундах был на пути к очередному провалу — Уорд работал комбинациями быстрее, острее, часто переводя атаки с головы на туловище, и во 2-м отправил соперника в нокдаун ударом в корпус.
Вместо того, чтобы сдаться на милость фаворита, Теннисон в 3-м раунде пошёл прессинговать Уорда и махаться с ним в разменах на ближней дистанции, а в 4-м впервые потряс Мартина хуком слева в голову.
Гость ринга закончил дела в 5-й трёхминутке, когда пошёл в затяжную атаку и свалил Уорда серией ударов. Тот поднялся на ноги, но вскоре рефери остановил бой: Теннисон сумел дожать фаворита. ТКО 5.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Теннисон–Уорд (появится позднее)
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