Ещё
Родригес — новый чемпион мира по версии IBF в легчайшем весе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родригес — новый чемпион мира по версии IBF в легчайшем весе 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В эти минуты в Лондоне на O2Arena проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок в супертяжёлом весе Тони Беллью и Дэвидом Хэем.
В андеркарде этой встречи состоялся титульный бой в легчайшем весе (до 53,5 кг) за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF между Эммануэлем Родригесом (18-0, 12 КО) и Полом Батлером (26-2, 14 КО). Победа в нём досталась Родригесу. Пуэрториканец успешно начал бой, дважды послав оппонента в нокдаун уже в первом раунде. В дальнейшем он контролировал происходящее на ринге, ему также удалось разбить Батлеру нос и заставить включить режим выживания в чемпионских раундах.
По итогам боя победа единогласным решением судей была отдана Родригесу — 120:107, 119:109, 120:107.
Чемпионат.com: последние новости
Д. Чудинов проиграл Абдугафурову Леффлер: бой с Головкиным может изменить карьеру Мартиросяна Джейкобс оказался немного тяжелее Сулецки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канада или Армения: какую сборную выберет Медведева20
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда11
Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии4
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение