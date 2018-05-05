В эти минуты в Лондоне на O2Arena проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок в супертяжёлом весе Тони Беллью и Дэвидом Хэем.
В андеркарде этой встречи состоялся титульный бой в легчайшем весе (до 53,5 кг) за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF между Эммануэлем Родригесом (18-0, 12 КО) и Полом Батлером (26-2, 14 КО). Победа в нём досталась Родригесу. Пуэрториканец успешно начал бой, дважды послав оппонента в нокдаун уже в первом раунде. В дальнейшем он контролировал происходящее на ринге, ему также удалось разбить Батлеру нос и заставить включить режим выживания в чемпионских раундах.
По итогам боя победа единогласным решением судей была отдана Родригесу — 120:107, 119:109, 120:107.