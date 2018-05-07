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Боксер Чудинов проиграл поединок за титул WBC Silver
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Боксер Чудинов проиграл поединок за титул WBC Silver 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российский боксер-профессионал второго среднего веса Дмитрий Чудинов встретился в бою за чемпионский пояс Всемирного боксерского совета WBC Silver с представителем Узбекистана Азизбеком Абдугафуровым. Поединок в Ташкенте завершился победой хозяина ринга по очкам.
Судейские записки не оставили шансов Чудинову и единогласно отдали победу Абдугафурову с весьма значительным преимуществом — 110:118, 111:118, 110:118. Для российского боксера это поражение стало третьим при 21 победе и 2 ничьих, у более молодого Абдугафурова стало 11 побед на профессиональном ринге.
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