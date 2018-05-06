Д. Чудинов проиграл Абдугафурову

В Ташкенте (Узбекистан) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча за титул WBC Silver во втором среднем весе между Азизбеком Абдугафуровым (11-0, 4 КО) и бывшим временным чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Чудиновым

Поединок прошёл все положенные регламентом 12 раундов. По итогам боя все судьи отдали победу Абдугафурову — трижды по 118:110.