Д. Чудинов проиграл Абдугафурову 

В Ташкенте (Узбекистан) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча за титул WBC Silver во втором среднем весе между Азизбеком Абдугафуровым (11-0, 4 КО) и бывшим временным чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Чудиновым.
Поединок прошёл все положенные регламентом 12 раундов. По итогам боя все судьи отдали победу Абдугафурову — трижды по 118:110.
Это поражение стало уже вторым в 2018 году для Чудинова. В январе он уступил 45-летнему боксёру, представляющему Данию, Лоленге Моку. После он с трудом закрыл то поражение, перебоксировав в восьмираундовом поединке 43-летнего беларуса Сергея Хомицкого.