Джон Райдер нокаутировал участника Суперсерии Джейми Кокса

O2 Arena, Лондон, Великобритания. В поединке между британскими левшами, бойцами второго среднего веса (до 76,2 кг) Джон Райдер (26-4, 14 КО) во 2-м раунде нокаутировал Джейми Кокса (25-2, 14 КО).

Райдер со стартового гонга попытался навязать рубку на ближней дистанции. Кокс зачастую опережал атаки оппонента клинчем, но пропустил хорошую комбинацию с апперкота и хука на последней секунде стартового раунда.

Во 2-м раунде бой неожиданно завершился: правый хук Райдера зацепил голову Кокса. У того подкосились ноги, и он оказался на канвасе. Решив схитрить, Кокс поднялся на ноги на счёт «десять», после чего рефери дал отмашку об окончании боя.

Кокс всем своим видом пытался дать понять, что его возмутило решение рефери. Но на вердикт это никак уже не скажется.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Райдер-Кокс (появится в скором времени)

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