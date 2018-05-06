Дмитрий Чудинов проиграл проспекту Абдугофурову, Кудратилло побил африканца

Дворец спорта, Ташкент, Узбекистан. Местный 26-летний проспект суперсреднего веса (до 76,2 кг) Азизбек «ААА» Абдугофуров (11-0, 4 КО) раздобыл наиболее значительную победу в трёхлетней карьере профи, перебоксировав бывшего «временного» чемпиона WBA Дмитрия Чудинова (22-3-2, 13 КО).

Проживающий в малазийском мегаполисе Куала-Лумпуре узбек прошёл россиянина единогласным решением судей, которые выставили идентичные счета — трижды по 118-110. UD 12.

Абдугофуров завоевал «серебряный» пояс WBC.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Абдугофуров–Чудинов (может быть, появится позднее)

Напомним, в начале года Чудинова по очкам победил 45-летний Лоленга Мок, а в феврале Дмитрий натужно перебоксировал 43-летнего Сергея Хомицкого

Ещё один местный проспект, 24-летний полусредневес (до 66,7 кг) Кудратилло Абдукахоров (15-0, 9 КО), в нынешнем году досрочно пока не побеждает.

Сегодня он единогласно перебоксировал некоего танзанийца Тваху Кидуку (12-3-1, 7 КО). UD 8.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Абдукахоров–Кидуку (появится позднее)

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