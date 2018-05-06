Ещё
Дмитрий Чудинов проиграл проспекту Абдугофурову, Кудратилло побил африканца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Чудинов проиграл проспекту Абдугофурову, Кудратилло побил африканца 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Дворец спорта, Ташкент, Узбекистан. Местный 26-летний проспект суперсреднего веса (до 76,2 кг) Азизбек «ААА» Абдугофуров (11-0, 4 КО) раздобыл наиболее значительную победу в трёхлетней карьере профи, перебоксировав бывшего «временного» чемпиона WBA Дмитрия Чудинова (22-3-2, 13 КО).
Проживающий в малазийском мегаполисе Куала-Лумпуре узбек прошёл россиянина единогласным решением судей, которые выставили идентичные счета — трижды по 118-110. UD 12.
Абдугофуров завоевал «серебряный» пояс WBC.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Абдугофуров–Чудинов (может быть, появится позднее)
Напомним, в начале года Чудинова по очкам победил 45-летний Лоленга Мок, а в феврале Дмитрий натужно перебоксировал 43-летнего Сергея Хомицкого.
Ещё один местный проспект, 24-летний полусредневес (до 66,7 кг) Кудратилло Абдукахоров (15-0, 9 КО), в нынешнем году досрочно пока не побеждает.
Сегодня он единогласно перебоксировал некоего танзанийца Тваху Кидуку (12-3-1, 7 КО). UD 8.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Абдукахоров–Кидуку (появится позднее)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Родригес завоевал вакантный титул IBF, разгромно победив Батлера Видео боя: Джо Джойс — Ленрой Томас WBC: Головкин и Мартиросян взвесились за 30 и за 7 дней до боя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канада или Армения: какую сборную выберет Медведева20
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда11
Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии4
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение