Без изменений: Тони Беллью снова побил Дэвида Хэя 

O2 Arena, Лондон, Великобритания. Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, популярный британский супертяж Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) снова уступил соотечественнику Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).
В отличии от первого поединка, завершившегося сенсационной победой Беллью, Хэй начал бой спокойно, расчётливо, через джеб, не форсируя событий и не срываясь в неподготовленные атакующие вылазки. Хэймейкер работал первым номером. Беллью в первую очередь беспокоился о защите, минимизировав атакующие действия.
В 3-м раунде бойцы сорвались в рубку, в результате которой Хэй дважды оказался на канвасе. В 4-й трёхминутке Беллью продолжил избивать Хэя. До нокдауна, правда, дело не дошло.
В 5-м раунде Хэй побывал в тяжёлом нокдауне. Беллью бросил все силы на добивание, и рефери был вынужден остановить бой.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хэй-Беллью 2 (появится в скором времени)
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