Сесилия Брэкхус не без приключений защитила звание абсолютной чемпионки

StubHub Center, Карсон, штат Калифорния, США. Абсолютная чемпионка в полусреднем весе, уроженка Колумбии Сесилия Брэкхус (33-0, 9 КО) защитила титулы WBC, WBA, IBF, WBO и IBO от посягательств местной претендентки Кали Рейс (13-7-1, 4 КО). Казалось, никакой интриги не последует до финального гонга. За счёт преимущества в скорости Брэкхус легко забирала раунд за раундом в свою копилку. Но в 7-м раунде размашистым правым оверхэндом претендентка отправила Брэкхус на канвас. Не до конца оправившись от потрясения, чемпионка пропустила лишнего в концовке 8-го раунда. К огорчению местных болельщиков, остальные раунды уверенно взяла Брэкхус. Вердикт судей: 97:92 и дважды 96:93.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Брэкхсус-Реис (появится в скором времени)

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