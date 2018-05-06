Боец ММА показал десантнику, как нужно драться на ринге

Десантники по праву гордятся своей физической подготовкой. Когда спецназовец ВДВ решил выйти на ринг против профессионального ММА-бойца — он явно надеялся на легкую победу. Противником бойца ВДВ стал двукратный чемпион лиги Стрелки. Эти бои открыты для всех желающих и проводятся по своим правилам. К третьей минуте бой перешел в партер, к чему десантник был явно не готов. На таком ринге противника не взять только хорошей техникой, важна и выносливость.

Закончилось все нокаутом. Впрочем, десантник пришел в себя довольно быстро — что ни говори, а подготовка нашего спецназа поставлена на самом высоком уровне.