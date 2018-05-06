Армянский боец американского происхождения Ванес Мартиросян заявил, что его противник, чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадий Головкин удивил своей силой. Сортсмен назвал казахстанского боксера адским бойцом.
— Головкин — просто адский панчер, — цитирует sports.kz Мартиросяна. — Каждый его удар был с одной и той же силой. До тайминга не дошло. Простой сказался на мне, но Головкин удивил меня свой силой. Он адский боец.
Напомним, что Головкин во 2-м раунде отправил Мартиросяна в нокаут. 36-летний казахстанец в 20 боях подряд защищает свой титул чемпиона мира, что является рекордом.