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Японский боец MMA Хоригути нокаутировал соперника за девять секунд
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Японский боец MMA Хоригути нокаутировал соперника за девять секунд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Японский боец смешанного стиля Кедзи Хоригути нокаутировал американца Йена Макколла за девять секунд на турнире Rizin 10 в Фукуоке. Об этом сообщает «Советский спорт».
Японец отправил американца в технический нокаут хуком с левой руки.
На счету Маккола 13 победу и семь поражений, его последняя победа датируется 2014 годом. У Хоригути 24 победы и два поражения.
Ранее казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал американца Ванеса Мартиросяна и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.
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