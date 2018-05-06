Японский боец MMA Хоригути нокаутировал соперника за девять секунд 

Японский боец смешанного стиля Кедзи Хоригути нокаутировал американца Йена Макколла за девять секунд на турнире Rizin 10 в Фукуоке. Об этом сообщает «Советский спорт».
Японец отправил американца в технический нокаут хуком с левой руки.
На счету Маккола 13 победу и семь поражений, его последняя победа датируется 2014 годом. У Хоригути 24 победы и два поражения.
Ранее казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал американца Ванеса Мартиросяна и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.