Японский боец MMA Хоригути нокаутировал соперника за девять секунд

Японский боец смешанного стиля Кедзи Хоригути нокаутировал американца Йена Макколла за девять секунд на турнире Rizin 10 в Фукуоке. Об этом сообщает «Советский спорт».

Японец отправил американца в технический нокаут хуком с левой руки.

На счету Маккола 13 победу и семь поражений, его последняя победа датируется 2014 годом. У Хоригути 24 победы и два поражения.