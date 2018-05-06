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Агрессивный Тони Беллью собирается избить и нокаутировать пенсионера
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Агрессивный Тони Беллью собирается избить и нокаутировать пенсионера 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Незадолго до ухода на пенсию американского лидера мирового бокса Андре Уорда (32-0, 16 КО) были разговоры о том, чтобы свести его в ринге с Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) — на то время впервые побившим Дэвида Хэя, и готовым ради встречи с «Божьим сыном» вернуться в тяжёлый вес. Повторно поколотив Хэя, Беллью вновь заговорил о желании подраться с тем, кто с августа находится на пенсии.
«Я побью Андре Уорда, — просто и недвусмысленно заверил он в эфире Sky Sports. — Нокаутирую его. Он — король pound-for-pound, но против меня ему не выстоять».
Напомним, также в неблизкой перспективе рассматривается вариант поединка Тони с соотечественником — пытающимся вернуться в большой бокс экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО). Но ливерпулец склоняется к варианту с американцем.
«Уорд хочет такой бой», — почему-то считает Тони.
Был Хэй, да весь вышел — рассказ vRINGe о поединке Беллью−Хэй II  Напомним, 5 мая 2018 года Беллью нокаутировал в 5-м раунде матча-реванша Дэвида Хэя.
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