Агрессивный Тони Беллью собирается избить и нокаутировать пенсионера

Незадолго до ухода на пенсию американского лидера мирового бокса Андре Уорда (32-0, 16 КО) были разговоры о том, чтобы свести его в ринге с Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) — на то время впервые побившим Дэвида Хэя , и готовым ради встречи с «Божьим сыном» вернуться в тяжёлый вес. Повторно поколотив Хэя, Беллью вновь заговорил о желании подраться с тем, кто с августа находится на пенсии.

«Я побью Андре Уорда, — просто и недвусмысленно заверил он в эфире Sky Sports. — Нокаутирую его. Он — король pound-for-pound, но против меня ему не выстоять».

Напомним, также в неблизкой перспективе рассматривается вариант поединка Тони с соотечественником — пытающимся вернуться в большой бокс экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО). Но ливерпулец склоняется к варианту с американцем.

«Уорд хочет такой бой», — почему-то считает Тони.

Был Хэй, да весь вышел — рассказ vRINGe о поединке Беллью−Хэй II Напомним, 5 мая 2018 года Беллью нокаутировал в 5-м раунде матча-реванша Дэвида Хэя.

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.