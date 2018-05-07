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Андре Уорд ответил Тони Беллью
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Андре Уорд ответил Тони Беллью 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, одержав вторую кряду победу над бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем (28-4, 26 КО), британец Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) бросил вызов некогда лидеру рейтинга P4P Андре Уорду (32-0, 16 КО) из США, завершившему карьеру в сентябре 2017-го года.
Уорд отреагировал на слова Беллью, но, похоже, не собирается возвращаться в ринг: «Я только что вернулся со съёмочной площадки, где проходят съёмки фильма » Крид 2". И прямо сейчас направляюсь на другую съёмочную площадку — на съёмки шоу " Претендент". Как видите, у меня всё отлично. Я сфокусирован сейчас на том, чем занимаюсь. Но хочу пожелать Тони всего самого лучшего».
Уорд также намекнул на то, что ему не очень нравится иметь дело с Эдди Херном (Matchroom Boxing), промоутером Беллью: «Ждать телефонного звонка от Эдди? Знаете сколько я его уже жду? Со времён Фроча… После того, как Фроч подрался с Кесслером в реванше я сидел возле телефона и всё ждал звонка от Херна. И знаете что? Звонка так и не последовало».
Напомним, в декабре 2011-го года в США Карл Фроч (33-2, 24 КО) встретился с Уордом в финале турнира Super Six. На кону поединка было два титула чемпиона мира во втором среднем весе, по версиям WBC и WBA. Уорд одержал победу над Фрочем единогласным судейским решением. Продолжительное время ходили разговоры о том, что Фроч и Уорд проведут реванш в Великобритании, но бой так и не состоялся.
Читайте также: Андре Уорд прокомментировал слухи о возвращении
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