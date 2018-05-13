Ещё
Боксер Ломаченко установил рекорд по наименьшему числу боев до титула в третьем весе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер Ломаченко установил рекорд по наименьшему числу боев до титула в третьем весе 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 13 мая. Двукратный чемпион мира среди любителей и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у венесуэльца Хорхе Линареса нокаутом в 10-м раунде и отобрал у него пояс чемпиона мира.
Ломаченко стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титул чемпиона мира в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов в третьей весовой категории — 12. Предыдущим достижением владел японец Кадзуто Иока, который в 2015 году завоевал пояс по одной из престижных версий в третьей категории в 18-м поединке.
Также в активе украинца еще два рекорда — он повторил достижение тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке, а затем затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории — семь.
Всего в послужном списке 30-летнего Ломаченко — 11 побед (9 нокаутом), 1 поражение. Он в восьмой раз подряд побеждает досрочно. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы: дважды — чемпиона Олимпийских игр (2008, 2012), дважды — мира (2009, 2011), один раз — Европы (2008). Дважды завоевал приз Вэла Баркера — лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирная серия бокса в личном зачете.
32-летний Линарес потерпел четвертое поражение при 44 победах (27 нокаутом). Он не сумел в четвертый раз защитить пояс чемпиона мира WBA, которым владел с сентября 2016 года. Венесуэлец завоевывал титул чемпиона мира в трех весовых категориях — до 57,15 кг (Всемирный боксерский совет, WBC, 2007-2008), до 58,96 кг (WBA, 2008-2009) и до 61,23 кг (WBC, 2014-2016, WBA, 2016-2018).
ТАСС: последние новости
Де ла Хойя — Головкину: хватит плакать и бояться Х. Фьюри оказался легче Секстона Гроувз: надеюсь, Хэй решит больше не боксировать
Комментарии  Ещё 59 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты одолели команду Швейцарии89
Российский вратарь сменил футбольное гражданство1
Сборная Канады крупно уступила финнам1
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко605
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение