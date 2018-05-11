Хорхе Линарес — Василий Ломаченко, 12 мая в Нью-Йорке.

Лучший боксёр мира может сломать очередного соперника, но провалиться в качестве хедлайнера шоу на MSG. Разбираемся в проблемах Хайтека.

Василий Ломаченко никогда не искал лёгких путей — уже во втором профессиональном поединке украинец дрался за чемпионский пояс, но столкнулся со всеми издержками профессионального бокса — ударами ниже пояса, грязной работой в клинчах, невнимательностью судей и другими трюками, которым не учат на Олимпийских играх. Так Лома получил первое поражение в карьере, но заветный пояс был завоёван уже в следующем бою.

С тех пор в каждом поединке Василий выглядел всё лучше, а его послужной список становился всё более звёздным: чемпионские пояса в двух весовых категориях, скальпы Романа Мартинеса Николаса Уолтерса , Гильермо Ригондо и полное доминирование в ринге со всеми перечисленными оппонентами. Бокс Ломаченко стали называть «Матрицей». Украинец действительно дерётся в своём четырёхмерном пространстве, уворачиваясь от ударов соперников, словно герой одноимённого фильма в легендарной сцене с пулями. Бывшие и действующие чемпионы мира продолжали бить по воздуху и получать резкие оплеухи в ответ уже откуда-то сбоку. Быстрые парни узнавали, что такое настоящая скорость, а местные технари понимали, что их техника вовсе не так хороша. Всё это обескураживало настолько, что четыре последних соперника украинского феномена просто отказывались от продолжения поединка в перерывах между раундами. И, если честно, сложно так сразу сказать, что лучше — пережить подобное методичное избиение или получить одноударный нокаут.

Уже на этих выходных Лома дебютирует в третьей для себя весовой категории и, как обычно, сразу же соберёт все сливки — напротив него будет стоять лучший боксёр этой весовой категории по версиям авторитетного сайта boxrec и культового журнала The Ring. Но букмекеры совершенно не верят в Хорхе Линареса — венесуэлец выйдет на ринг в качестве андердога от 8 до 10 к 1. И это отлично говорит о том, насколько хорош Ломаченко, и как много от него ожидают.

На самом деле котировки уж слишком неуважительны к Линаресу. Венесуэлец может похвастать огромным профессиональным опытом (47 профессиональных боев против 11 Ломаченко), и не менее богатым чемпионским — Хорхе дрался в титульных боях 13 раз — больше, чем всего поединков в карьере украинца. Ещё один момент — чемпион мира в лёгком весе по версии WBA (Super) не проигрывает больше шести лет и ведёт победную серию из 13 поединков. А ещё он будет иметь преимущество в габаритах — венесуэлец выше на три сантиметра, размах его рук длиннее на девять сантиметров, и в бою Хорхе будет примерно в полтора раза шире своего оппонента.

Предстоящее столкновение Ломаченко и Линареса, конечно, не тянет на суперпоединок вроде Альварес — Головкин, но это очень хороший и крепкий бой, о котором совершенно точно грезили хардкорные болельщики бокса. Тем не менее, за неделю до поединка в прессе стали появляться слухи о том, что билеты продаются довольно плохо, и это проблема. Ломаченко впервые возглавит боксёрское шоу на легендарной арене Madison Square Garden, и предстоящее выступление должно стать неким подтверждением статуса и звёздности двукратного олимпийского чемпиона. Ранее Василий дважды дрался на Madison Square Garden Theater — миниатюрной арене внутри самой MSG. Разница во вместительности колоссальная — маленький «театр» вмещает не более 5 500 человек. Главная арена способна принять более 20 000 зрителей.

Если слухи про плохие продажи билетов действительно имеют под собой основания, в этом можно обвинить компанию Top Rank, которая довольно пассивно раскручивает поединок. Например, первый face-to-face между боксёрами случился только 10 мая — т.е. за 2 дня до поединка. Довольно странный ход.

Можно упрекнуть в этом Хорхе Линареса — отличного, но не слишком известного боксёра. Здесь нужно понимать карьерный путь венесуэльца, которого, в отличие от Ломаченко, довольно трудно назвать звёздным мальчиком. Если украинец дрался за пояс уже во втором профессиональном бою и побеждал в андеркарте легендарного боя века между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо, Линарес пробивал себе дорогу, выступая в самых злачных местах профессионального бокса.

Венесуэлец начинал карьеру в Японии, попав под опеку крупнейшего местного промоутера Акихико Хонды — главы Teiken Boxing. К слову, там Хорхе не был даже главным бойцом из Венесуэлы — в те времена за цвета японской «конюшни» дрался куда более устрашающий и ныне покойный Эдвин Валеро. Всё закончилось трагедией, а терпеливый трудяга Линарес продолжал выбивать себе место под солнцем.

Почти половину карьеры (23 поединка) Хорхе провел в Японии. Остальное же время боксёр катался по миру, заезжая в действительно экзотические места — пять раз Линарес дрался в Мексике, четыре раза — дома в Венесуэле, три раза паковал чемоданы для поездки в Великобританию и дважды радовал любителей кулачного вида спорта в Панаме. Ещё по одному разу венесуэлец выезжал в Южную Корею и Аргентину. В Америке Линарес дрался восемь раз, дебютировав перед местной публикой в своем 24-м профессиональном поединке.

Вопрос «Так кого вы пытаетесь продать американской публике?» будет слишком жёстким, но окажется не так далёк от истины. Хорхе Линарес — вечный чужак, которому действительно всё равно, где драться. Но по факту венесуэлец, так и не смог найти свой дом и свою публику. Уровень популярности и соответствующего вознаграждения за Линареса косвенно обозначил чемпион WBC в лёгком весе Майки Гарсия, выбравший не объединительный поединок с Хорхе, а поединок с Сергеем Липинцом и возможность стать чемпионом мира в четвёртой для себя весовой категории. Судя по всему, финансовые условия за поединок с Липинцом и Линаресом не слишком сильно отличались, что, при всём уважении к Сергею, довольно плохой знак для Хорхе.

Именно по этой причине вдвойне странно, что организаторы поединка Ломаченко — Линарес очень пассивно продвигали поединок. Чего не скажешь о самом Василии.

Украинец заметно подтянул свой английский, совсем недавно открыл свой YouTube-канал и заметно расширил фанатскую базу, продолжив заигрывания с миром смешанных единоборств. Ломаченко потренировался вместе с чемпионом UFC в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу, и после совместной работы американец дал не одно и не два интервью о том, насколько крутым оказался двукратный олимпийский чемпион, чем наверняка привлёк к украинцу дополнительное внимание своей собственной фанатской базы.

Ломаченко довольно активен в социальных сетях. Василий выкладывает различные видео с тренировок, и умудряется постоянно делать на них что-то интересное: ходить на руках, жонглировать и всячески развеивать миф о тяжёлой и монотонной работе в зале. Чуть ранее украинец публикует архивное видео со своим борцовским прошлым, и в шутку намекает на выступление в UFC, создавая информационный повод.

Василий не забывает подкалывать Линареса в социальных сетях, а поединок с Гильермо Ригондо и вовсе был организован после длительных разборок двух боксёров в твиттере. Кстати, на тот бой приходил ещё один чемпион UFC — Макс Холлоуэй

В этом плане к Ломаченко нет вопросов, но даже при всей этой активности действительно хороший поединок с его участием довольно сложно продать. И здесь нужно говорить даже не о Линаресе и количестве проданных билетов на этот бой, а о том, что будет дальше и с кем драться Василию, чтобы спокойно собирать MSG.

Проблема в том, что у Ломы не так много вариантов для ещё более крутых боёв в лёгком весе. Больше поединка с Линаресом выглядит только столкновение с Майки Гарсией. Но не стоит удивляться, если американец вновь найдет какой-то не менее денежный и безопасный вариант. Будет ещё веселее, если недавние слухи подтвердятся, и Майки подпишет контракт с президентом UFC Даной Уайтом. Фактически это в разы уменьшит шансы на бой Гарсии и Ломаченко, ведь Уайт и глава Top Rank Боб Арум просто физически не переносят друг друга.

Конечно, есть чемпион WBO в лёгком весе Раймундо Бельтран и его красивая история про жизнь иммигранта и американскую мечту. Это самый логичный поединок, ведь мексиканец находится на контракте у Top Rank, и, если Ломаченко победит Линареса, речь будет идти об объединении поясов. Но на деле это не лучший бой, ведь прямо сейчас Хорхе Линарес кажется куда более опасным соперником.

И здесь мы вспоминаем о человеке, который не раз говорил о своём желании провести поединок с Василием Ломаченко. И его зовут Мэнни Пакьяо.

Филиппинец вернётся на ринг 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) и сразу же попытается вернуть себе статус чемпиона мира, отняв красивый пояс у аргентинской Машины Лукаса Маттисе. Прямо сейчас кажется, что Ломаченко стоит посмотреть этот поединок, а заодно сжать кулаки за будущего президента Филиппин. И, возможно, за своего будущего соперника.

В какой-то момент Василий довольно резко отверг вероятность этого боя, заявив, что возможная победа не принесёт ему особой славы — мол, побил возрастного боксёра. Но правда заключается в том, что Пакьяо — это лучший вариант для последнего шага к статусу настоящей звезды. Изначально Боб Арум «готовил» голову филиппинца для другого своего клиента и претендента на звание лучшего боксёра мира — Теренса Кроуфорда . Превосходящий Пакьяо в габаритах и свежести американец должен был заметно поднять свою узнаваемость после такого поединка, но Мэнни не выразил большого интереса к такому бою и внезапно заговорил о Василии Ломаченко.

Отказываться от такого шанса будет довольно если не глупо, то уж точно недальновидно. Да, Пакьяо заметно сдал, но он по-прежнему обладает огромным именем, и поединок с ним сделает любого его соперника более узнаваемым. Ломаченко вполне известен и так, просто в таком бою он сможет влюбить в себя и свой бокс ещё больше людей. В цифрах это выглядит совсем замечательно: поединок между Пакьяо и Хорном на телеканале ESPN собрал 3,1 миллиона зрителей, показав наивысший телерейтинг среди боксерских шоу в 2017 году. На втором месте, как вы можете догадаться, поединок между Василием Ломаченко и Гильермо — Ригондо, собравший у телеэкранов 1,73 миллиона зрителей.

В конце концов, мы говорим ещё и про большие деньги — возможно, даже Дэна Уайт не сможет предложить Майки Гарсии столько, сколько Ломаченко сможет получить за бой с Пакьяо где-нибудь в Маниле или Лас-Вегасе. Или в ОАО, ведь туда уже давно хотят привезти очень большой бой, и туда уже не раз порывался сам Пакмэн. Возможно, время пришло.

В любом случае, всем этим планам очень постарается помешать Хорхе Линарес, который проделал чертовски длинный и заковыристый путь и не может позволить себе вернуться обратно в Японию и другую периферию боксерского мира, просто оставшись на стуле между раундами. Чтобы не случилось в ночь с 12 на 13 мая, венесуэлец будет драться до конца. К слову, Линарес ни разу в своей карьере не проигрывал решением судей, и это ещё одна дополнительная интрига этого поединка. Сумеет ли Ломаченко заставить сдаться пятого соперника подряд и показать Гильермо Ригондо, как надо драться с более крупным соперником? Узнаем примерно в 6 утра по Москве. К слову, на Филиппинах в это время будет 11 утра.