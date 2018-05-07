Ещё
Линарес — о поединке с Ломаченко: Я не сдамся без боя!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Линарес — о поединке с Ломаченко: Я не сдамся без боя! 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Невероятная серия украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) насчитывает 4 кряду победы отказом соперников от продолжения боя. 12 мая в Нью-Йорке (США) Ломаченко дебютирует в лёгком весе (до 61,2 кг) в чемпионском поединке против обладателя титулов WBA и журнала The Ring Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.
Несмотря на то, что Ломаченко является фаворитом противостояния по мнению букмекеров, Линарес обещает не сдаваться: «Сдаться? Да ни за что! Никогда этого не сделаю. Вокруг Ломаченко много шумихи, ведь несколько его соперников отказались от продолжения боя. Но я-то сделан из другого теста. И вам это отлично известно!»
Смотрите также: Василий Ломаченко vs Хорхе Линарес — промо-видео от vRINGe.com  Напомним, серия Ломаченко началась в ноябре 2016-го года с досрочной победы над Николасом Уолтерсом (26-1-1, 21 КО) из Ямайки. Затем последовали победы над Джейсоном Соса (20-3-4, 15 КО) из США, Мигелем Марриага (25-3, 21 КО) из Колумбии и Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО) из Кубы.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Тренер рассказал, почему Головкину важно провести поединок 5 мая Эргашев: Недоволен собой, ведь не удалось победить нокаутом — интервью Видео боя: Джейми Кокс — Джон Райдер, HD 720
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменщицу» Медведеву гонят из России221
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой133
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера80
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки15
Видео
04:12
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение