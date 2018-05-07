Линарес — о поединке с Ломаченко: Я не сдамся без боя!

Невероятная серия украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) насчитывает 4 кряду победы отказом соперников от продолжения боя. 12 мая в Нью-Йорке (США) Ломаченко дебютирует в лёгком весе (до 61,2 кг) в чемпионском поединке против обладателя титулов WBA и журнала The Ring Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.

Несмотря на то, что Ломаченко является фаворитом противостояния по мнению букмекеров, Линарес обещает не сдаваться: «Сдаться? Да ни за что! Никогда этого не сделаю. Вокруг Ломаченко много шумихи, ведь несколько его соперников отказались от продолжения боя. Но я-то сделан из другого теста. И вам это отлично известно!»

Смотрите также: Василий Ломаченко vs Хорхе Линарес — промо-видео от vRINGe.com Напомним, серия Ломаченко началась в ноябре 2016-го года с досрочной победы над Николасом Уолтерсом (26-1-1, 21 КО) из Ямайки. Затем последовали победы над Джейсоном Соса (20-3-4, 15 КО) из США, Мигелем Марриага (25-3, 21 КО) из Колумбии и Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО) из Кубы.

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