Ломаченко, Емельяненко, Нурмагомедов — главные бои выходных

Ломаченко перепишет историю, Олейник подерётся на UFC в Бразилии, а Емельяненко и Хабиб встретятся на одном ринге.

Вечер бокса в Нью-Йорке

Дата и место проведения: 13 мая, Нью-Йорк (США). Арена: Madison Square Garden. На кого смотрим: Василий Ломаченко — Хорхе Линарес . Где смотреть: Матч! Боец!.. Начало в 09:00. Статус: ***** (пять звёзд из пяти) Ранним утром воскресенья 13 мая по московскому времени в нью-йоркском «Madison Square Garden» может состояться знаковое историческое событие, участниками которого станут обладатель титула WBO во втором полулегком весе 30-летний украинец Василий Ломаченко (10-1-0, 8 КО) и чемпион WBA в лёгком весе 32-летний венесуэлец Хорхе Линарес (44-3-0, 27 КО). Ломаченко в случае успеха перепишет историю по части самого быстрого завоевания титула в истории мирового бокса в трёх различных весовых категориях (в настоящий момент этот рекорд принадлежит японцу Кадзуто Иоке, который в 2015 году в возрасте 26 лет стал обладателем трёх мировых поясов, затратив на это 18 поединков). Украинец может солидно улучшить показатели Иоке, став чемпионом по трём основным боксёрским версиям всего за 12 боёв. На кону встречи будет чемпионский пояс WBA принадлежащий Линаресу. Сам ремень будет особым, по задумке функционеров Всемирной боксёрской ассоциации подобным «особым поясом» они подчёркивают наиболее значимые противостояния (из последних к таковым были причислены Кличко — Джошуа и Головкин — Альварес). Линейные показатели бойцов заметно разнятся (в контексте лёгких весов разница становится ещё более заметной). Линарес превосходит Ломаченко в росте на 4 см, и размахе рук — на 9 см. С учётом того, что Ломаченко поднялся на категорию выше преимущества в весе в день боя (на официальной церемонии взвешивания оба бойца уложились в лимит 135 фунтов, показав одинаковый вес 134,6 фунта), также ожидать не приходится. Однако, основным преимуществом Василия в предстоящем поединке будет прежде всего его выучка. Ломаченко прошёл длинный спортивный путь от любителей, где становился двукратным олимпийским чемпионом до профессионалов, где находится в шаге от завоевания очередного трофея. Скорость мышления помноженная на феноменальную технику и работоспособность в периметре ринга уже сейчас делать Ломаченко одним из главных претендентов на трон P4P (рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории).

Что касается Линареса, то опыта выступления в профи ему не занимать. Венесуэлец начал профессиональную карьеру в далёком 2002 году, и за 16 лет успел провести 47 боёв, завоевав чемпионские пояса в трёх категориях (полулёгком, втором полулёгком и лёгком весах). И если вспомнить бой Ломаченко против матёрого Орландо Салидо (Ломаченко оспаривал мировой титул уже во втором по счёту поединке в статусе профи, уступив раздельным решением) можно понять, что опыт выступления в профессионалах — это не пустой звук, который вполне себе может взять верх над многими другими качествами (при этом, в отличие от Линареса в активе Ломаченко нет ни одного 12-раундового боя). Так или иначе, букмекеры отдают явное преимущество украинцу. Ставки на его победу принимаются в среднем с коэффициентом 1.10. Победа Линареса оценивается коэффициентом 6.

Bellator 199 Дата и место проведения: 13 мая, Сан-Хосе (США). Арена: SAP Center. На кого смотрим: Райан Бейдер — Мухаммед Лаваль . Где смотреть: Матч! Боец! (повтор). Начало в 13:20, Paramount Network. Начало в 3:00. Статус: **** (четыре звезды из пяти) Предъюбилейный турнир завершит стадию четвертьфиналов Гран-при тяжеловесов легенд. В заключительном её поединке встретятся всё же не совсем тяжи, а представители категории до 93 кг американцы Райан Бейдер (24-5) и Мухаммед Лаваль (21-6). Действующий чемпион организации в полутяжах Бейдер фаворит не только в этой схватке, но и во всём Гран-при. Он по-прежнему входит в топ-5 в мире и в отличие от других участников Гран-при ещё не прошёл свой пик. Лаваль — опытный борец-вольник и может не уступить ему в грэпплинге, но в стойке выглядит явно слабее. В своём последнем бою он в достаточно скучной манере одолел Квинтона Джексона, а до этого в четвертьфинале такого же Гран-при тяжей в RIZIN был разбит Мирко Крокопом. В свои 37 лет Кинг Мо скорее всего уже не торт. Райан Бейдер пришёл в организацию из UFC по своей воле за длинным долларом, а не как списанный материал. Потому он сходу взял пояс у Фила Дэвиса , а затем уверенно защитил его в бою с Линтоном Васселом. Вряд ли это рандеву порадует вас зрелищностью, но смотреть его стоит ради потенциального соперника Фёдора Емельяненко в финале, если, конечно, Последний Император пройдёт американца Чейла Соннена.

UFC 224 Дата и место проведения: 13 мая, Рио-де-Жанейро (Бразилия). Арена: Jeunesse Arena. На кого смотрим: Аманда Нуньес — Ракель Пеннингтон, Алексей Олейник — Жуниор Албини, Варли Алвес — Султан Алиев, Алберту Мина — Рамазан Эмеев. Где смотреть: Матч ТВ. Начало 6:00. Матч! Боец. Начало 1:15 Статус: ***** (пять звёзд из пяти) Шикарный бразильский турнир обещает удовлетворить самый изысканный вкус поклонников ММА. Что отрадно для наших соотечественников, есть за кого горячо поболеть. Возглавят кард турнира горячие девушки, которые не скрывают того, что любят себе подобных. Аманда Нуньес (15-4) — одна из самых опасных женщин в современных ММА владеет поясом уже два года, а не проигрывает почти четыре. Она поставила крест на ярких карьерах красавиц Ронды Роузи и Миши Тейт, а в последнем упорном поединке перестреляла русскую перуанку Валентину Шевченко . Что она может сделать с соперницей средней руки Ракель Пеннингтон (9-5) можно только представить. Вот и букмекеры представляют не кто кого, а как и когда (наиболее вероятным исходом противостояния по мнению букмекеров станет досрочная победа Нуньес, ставки на данный исход принимаются в среднем с коэффициентом 1,5). Пеннингтон идёт к серии из четырёх побед, последняя из которых над уже деморализованной Тейт.

Ветеран российских ММА 40-летний Алексей Олейник (55-11) продолжает исправно играть роль гейткипера. После поражения от Кёртиса Блейдза его очередным визави также будет уступивший в последней схватке Андрею Орловскому Жуниор Албини (после боя с Орловским бразилец стал самым настоящим мемом в бойцовских ММА-сообществах, а всё потому что на тот бой он вышел чуть ли не в домашних трусах). В свои 13 лет Албини весил 165 кг, сейчас ему 27 и его боевой вес составляет 120 кг. Полусредневес Султан Алиев вернётся в клетку после более годового отсутствия против некогда горячего местного проспекта Варли Алвеса. Ещё одного россиянина, экс-чемпиона М-1 Рамазана Эмеева (16-3) ждёт дебют в полусреднем весе. Его соперником станет возрастной, но при этом не битый бразилец Алберту Мина (13-0). Также в карде ветераны бразильского среднего веса Роналду Соуза , Лиоту Мачида и Витор Белфорт (для Феномена предстоящий поединок станет последним по контракту в UFC, и вполне вероятно в карьере).

Чемпионат России по ММА Дата и место проведения: 12-13 мая, Челябинск. Арена: «Трактор» имени Валерия Белоусова . На кого смотрим: Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов . Где смотреть: Матч! Боец. Начало 19:00 Статус: *** (три звезды из пяти) Челябинск уже во второй раз принимает любительский чемпионат России по ММА. Первый турнир прошёл здесь пять лет назад и был признан одним из самых успешных. Несмотря на то, что Челябинск по словам президента региональной Федерации Валерия Полишевского довольствовался малым — правом проведения чемпионата страны, на следующий год столица Южного Урала будет претендовать на организацию чемпионата мира. По традиции более 150 спортсменов, прошедших жёсткий региональный и окружной отбор, сразятся в восьми весовых категориях на протяжении двух соревновательных дней. В финалы пройдут в воскресенье. Победители турнира войдут в состав сборной России на чемпионат мира, а финалисты поучаствуют в чемпионате Европы. Награды вручит президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко с триумфом вернувшийся из США после победы над Фрэнком Миром , а почётным гостем станет новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Примечательно, что на днях Комиссия министерства спорта РФ продлила аккредитацию Союзу ММА России на четыре года. Таким образом, организация возглавляемая Емельяненко получила не только продление своих полномочий, но и статус общероссийской спортивной федерации по виду спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)».

M-1 Challenge 91 Дата и место проведения: 12 мая, Шэньчжэнь (Китай) На кого смотрим: Михаил Заяц — Кайо Магальяйнш. Где смотреть: m1global.tv. Начало в 13:30. Статус: ** (две звезды из пяти) M-1 Global проводит первое в этом году заграничное шоу в Китае, где у них давние партнёрские отношения с компанией WKG, поэтому турнир будет в формате ко-промоушена, а кард будет изобиловать китайскими бойцами. Российскому зрителю будет интересен прежде всего дебют в среднем весе финалиста Гран-при Bellator и ветерана российских ММА Михаила Зайца (23-8), который много лет тренировался с Александром Волковым , ныне успешно выступающего в сильнейшей лиге мира — UFC. В 2014 году Заяц завершил выступления в Bellator поражением от Мухаммеда Лаваля, после чего надолго выбыл из-за травмы. В прошлом году он вернулся на финском шоу М-1 в Хельсинки, где уверенно одолел местную легенду Маркуса Вянттинена. Сейчас 36-летнему Зайцу предстоит дебют в среднем весе против ветерана UFC Кайю Магальяйнша (10-4), который уже выиграл один поединок в промоушене Вадима Филькенштейна

Другие бои В субботу 12 мая в Риге (Латвия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок между российским легковесом, обладателем поясов WBO International и IBF Интерконти Исой Чаниевым (12-1-0, 6 КО) и экс-обладателем титула WBA, венесуэльским нокаутёром Исмаэлем Барросо (20-1-0, 19 КО). В андеркарте должен был состояться не менее интригующий поединок между небитыми россиянами выступающим в полусреднем весе 25-летним Константином Пономарёвым (33-0-0, 13 КО) и 25-летним Исмаилом Илиевым (10-0-1, 3 КО). Однако ингушский боксёр получил бытовую травму, и был вынужден сняться с боя. Ему на замену организаторы подыскали грузинского джорнимена Амброси Сутидзе (11-13-5, 5). Также в рамках шоу 32-летний россиянин Артур Акавов (18-2-0, 8 KO) встретится с Гонсало Кориа (12-1, 5 КО) в поединке за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO в среднем весе. 12 мая в Лас-Вегасе состоится вечер бокса организованный промоутерской компанией одного из лучших боксёров современности Флойда Мейвезера, в главном поединке которого бывший чемпион мира в полусреднем весе 39-летний американец Ише Смит встретится с перспективным соотечественником 27-летним Тони Харрисоном (26-2-0, 21 КО). В андеркарте небитый американский проспект Эндрю Табити (15-0-0, 12 КО) пройдёт проверку опытным нигерийцем 35-летним Латифом Кайоде (21-2-0, 16 КО). Оба поединка будут 10-раундовыми.