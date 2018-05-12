Ломаченко и Линарес показали равный вес

В ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок в лёгком весе (до 61,2 кг) между чемпионом мира по версии WBA в этой весовой категории Хорхе Линаресом и чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко

В канун противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали равный вес — 61,1 кг.

Добавим, что поединок станет дебютом украинца в лёгком весе. В случае победы, он станет первым спортсменом в истории профессионального бокса, у которого на завоевание титулов в трёх весовых категориях уйдёт лишь 12 поединков.