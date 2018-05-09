Ломаченко может повторить судьбу Ригондо — Линарес

Венесуэльский чемпион мира WBA в лёгком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) не исключает, что Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) в их предстоящем поединке не будет выглядеть привычно убедительно, поскольку столкнётся с более крупным соперником. В подтверждение своей теории Линарес приводит наглядный пример кубинца Гильермо Ригондо, который в декабре прошлого года без шансов был забит Василием до табуреточной капитуляции.

«Лучшая характеристика боя Ломаченко-Ригондо — то, что я захотел спать и выключил трансляцию, — признался Хорхе. — Это не была вина Ломаченко, просто Ригондо заставил его выглядеть плохо. Однако, у Василия было больше преимуществ, чем у Гильермо, и он его уничтожил. Теперь ситуация противоположная — уже Ломаченко будет меньше соперника. И очень может быть, что с ним случится то же самое, что и с Ригондо».

«Я преодолел сложные времена и серию поражений, после которых многие списали меня со счетов, — вспоминает венесуэлец. — Но упорный труд и желание позволили мне вернуться. Сейчас я переживаю лучший момент в своей жизни, позади серия из 13-ти побед подряд — и всё это благодаря тяжкому труду. Каждый день я просыпаюсь рано утром благодаря мотивации драться с лучшими».

Ломаченко и Линарес будут драться 12 мая в Нью-Йорке (США).

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