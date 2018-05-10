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Ломаченко: Победа над Линаресом важна для моего наследия — интервью
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Ломаченко: Победа над Линаресом важна для моего наследия — интервью 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
12 мая на главной сцене арены Madison Square Garden (MSG) (Нью-Йорк, США) украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) дебютирует в рамках лёгкого веса (до 61,2 кг) поединком против чемпиона WBA и обладателя престижного титула по версии журнала The Ring (награда лучшему бойцу дивизиона) Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.
В преддверии боя Ломаченко пообщался с корреспондентом BoxingTalk.
— Как прошла подготовка? Что нового нам предстоит увидеть от тебя в субботу?
— Подготовка прошла отлично. Всё прошло как запланировали. Трудно сказать, что произойдёт в субботу, но я готов.
— Насколько поменялись твои тренировки? Ведь тебе предстоит дебют в лёгком весе.
— Совсем немного, по мелочам. Добавил чизкейк в свою диету (смеётся). Шучу, конечно же. Но изменений действительно совсем немного. Почти всё то же самое.
— Отталкиваясь от того, что ты знаешь о Линаресе… Как пройдёт бой в субботу?
— На самом деле такие вопросы больше подходят для тех, кто не очень понимает в боксе. На самом деле никому не известно, как пойдёт тот или другой поединок. Поэтому я не знаю, как ответить.
— Как считаешь, Линарес сможет чем-нибудь удивить? Показать то, чего от него раньше не видели?
— Думаю, в боксе я уже видел всё. На самом деле, есть только три основных удара: прямой, хук и апперкот. Не знаю, что он может выдумать нового.
— Какие чувства от того, что тебе предстоит впервые боксировать на главной сцене MSG?
— Для меня это огромная честь, ведь здесь прошло множество исторических поединков, множество великих боёв. Поэтому я с нетерпением жду боя.
— Что даст тебе победа над Линаресом?
— Это словно ещё один кирпич для моего боксёрского наследия. Словно очередной шаг на моём пути.
— Что побудило тебя драться с Линаресом в дебютном поединке в весе до 61,2 кг? Ведь Линарес, возможно, является лучшим легковесом в мире?
— Не думаю, что он — самый лучший. Но считаю, он — один из лучших. Именно поэтому я с ним и буду драться.
— А кто тогда самый лучший?
— Тот, кто победит в субботу.
— Бой пройдёт все 12 раундов или Линарес, как и предыдущие твои оппоненты, сдастся по ходу боя?
— Увидим. Никогда не делаю прогнозы на свои поединки или вообще на какие-то поединки. Ну может, иногда я всё же прогнозирую какие-то бои…
— Твоё самое большое преимущество над Линаресом?
— Это ещё один тип вопросов, который больше подходит не для бойцов, а для медиа. Думаю, на этот вопрос лучше ответят эксперты. Ну, знаете, те, у кого боксёрские мозги и обширные знания в боксе. Я же не очень люблю громко говорить о себе. Не очень люблю говорить, что я лучше или хуже кого-то. Думаю, это всё же ваша работа.
— Тогда я перефразирую. Как ты считаешь, Линарес что-нибудь делает лучше, чем ты?
— Нет.
— Несколько слов болельщикам?
— Конечно же, хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает меня, следят за мной, смотрят мои бои. Спасибо вам, ребята, вы меня этим очень мотивируете.
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