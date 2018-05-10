Ломаченко: Победа над Линаресом важна для моего наследия — интервью

12 мая на главной сцене арены Madison Square Garden (MSG) (Нью-Йорк, США) украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) дебютирует в рамках лёгкого веса (до 61,2 кг) поединком против чемпиона WBA и обладателя престижного титула по версии журнала The Ring (награда лучшему бойцу дивизиона) Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.

В преддверии боя Ломаченко пообщался с корреспондентом BoxingTalk.

— Как прошла подготовка? Что нового нам предстоит увидеть от тебя в субботу?

— Подготовка прошла отлично. Всё прошло как запланировали. Трудно сказать, что произойдёт в субботу, но я готов.

— Насколько поменялись твои тренировки? Ведь тебе предстоит дебют в лёгком весе.

— Совсем немного, по мелочам. Добавил чизкейк в свою диету (смеётся). Шучу, конечно же. Но изменений действительно совсем немного. Почти всё то же самое.

— Отталкиваясь от того, что ты знаешь о Линаресе… Как пройдёт бой в субботу?

— На самом деле такие вопросы больше подходят для тех, кто не очень понимает в боксе. На самом деле никому не известно, как пойдёт тот или другой поединок. Поэтому я не знаю, как ответить.

— Как считаешь, Линарес сможет чем-нибудь удивить? Показать то, чего от него раньше не видели?

— Думаю, в боксе я уже видел всё. На самом деле, есть только три основных удара: прямой, хук и апперкот. Не знаю, что он может выдумать нового.

— Какие чувства от того, что тебе предстоит впервые боксировать на главной сцене MSG?

— Для меня это огромная честь, ведь здесь прошло множество исторических поединков, множество великих боёв. Поэтому я с нетерпением жду боя.

— Что даст тебе победа над Линаресом?

— Это словно ещё один кирпич для моего боксёрского наследия. Словно очередной шаг на моём пути.

— Что побудило тебя драться с Линаресом в дебютном поединке в весе до 61,2 кг? Ведь Линарес, возможно, является лучшим легковесом в мире?

— Не думаю, что он — самый лучший. Но считаю, он — один из лучших. Именно поэтому я с ним и буду драться.

— А кто тогда самый лучший?

— Тот, кто победит в субботу.

— Бой пройдёт все 12 раундов или Линарес, как и предыдущие твои оппоненты, сдастся по ходу боя?

— Увидим. Никогда не делаю прогнозы на свои поединки или вообще на какие-то поединки. Ну может, иногда я всё же прогнозирую какие-то бои…

— Твоё самое большое преимущество над Линаресом?

— Это ещё один тип вопросов, который больше подходит не для бойцов, а для медиа. Думаю, на этот вопрос лучше ответят эксперты. Ну, знаете, те, у кого боксёрские мозги и обширные знания в боксе. Я же не очень люблю громко говорить о себе. Не очень люблю говорить, что я лучше или хуже кого-то. Думаю, это всё же ваша работа.

— Тогда я перефразирую. Как ты считаешь, Линарес что-нибудь делает лучше, чем ты?

— Нет.

— Несколько слов болельщикам?

— Конечно же, хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает меня, следят за мной, смотрят мои бои. Спасибо вам, ребята, вы меня этим очень мотивируете.

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