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Ломаченко получит награду лучшего боксера года имени Рэя Робинсона
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Ломаченко получит награду лучшего боксера года имени Рэя Робинсона 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Vringe.com
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко получит награду лучшего боксера года имени Шугара Рэя Робинсона. Об этом сообщает портал Boxingscene.
Церемония награждения спортсмена состоится на 93-м ежегодном ужине в клубе «Копакабана» на Манхэттене в Нью— Йорке. Также награду Eddie Futch по версии Ассоциации боксерских писателей Америки в номинации «Тренер года» получит отец боксера — Анатолий Ломаченко.
12 мая Ломаченко проведет бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 61 кг против Хорхе Линареса из Венесуэлы.
За свою профессиональную карьеру 30-летний Ломаченко провел 11 поединков, в которых одержал десять побед (8 нокаутом) и потерпел одно поражение. Он является двукратным победителем Олимпийских игр, также на его счету два золота и серебро чемпионатов мира.
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