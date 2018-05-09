Неожиданно: Арум раскрыл, кто сорвал бой Ломаченко–Пакьяо уже этим летом

Весной–летом Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) выступят в разных боях, а не сразятся друг с другом из-за того, что отец–тренер украинца Анатолий Ломаченко отверг предложение о немедленном мегафайте. Его аргументация — нужно сначала посмотреть, как «Хай-тек» покажет себя в лёгком весе (до 61,2 кг), а уж затем заговаривать о бое с крупным и всё ещё опасным «Пакменом».

«Да (такой бой может произойти), так как сейчас у всех сложности с тем, чтобы советовать Мэнни, какого противника выбрать. Он не особо терпимо воспринимает советы; возможно, из-за возраста или политической должности. Он привык сам принимать решения», — рассказал функционер BoxingScene.

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Само собой, такой бой может состояться при условии, что оба победят в уже назначенных боях: Ломаченко 12 мая сразится с Хорхе Линаресом , а Пакьяо 14 июля подерётся с Лукасом Маттиссе. Впрочем, бой Ломаченко–Пакьяо также вполне будет иметь смысл, если оба они проиграют.

«Пакьяо уже некоторое время обсуждает со мной такой вариант. На самом деле, он больше хотел встретиться с Ломаченко, чем с Маттиссе, однако отец Ломаченко отказался, потому что сначала хотел проверить Василия в лёгком весе. Анатолий — весьма методичный человек», — пояснил Арум.

Напомним, под мегафайт Лома–Пак рассматривается суперлёгкий вес (до 63,5 кг).

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