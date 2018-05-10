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О чём говорили Ломаченко и Линарес на открытой тренировке: цитаты
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О чём говорили Ломаченко и Линарес на открытой тренировке: цитаты 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В ходе состоявшейся накануне открытой тренировки (фото и видео), чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэлец Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) и его соперник, украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) пообщались с представителями СМИ.
Линарес: «Я жажду победы. Хочу после боя с Ломаченко остаться чемпионом мира и продолжить своё победное шествие. Мне предстоит бой высочайшего уровня, этот бой просто необходим для моей карьеры. Мне предстоит доказать, что Ломаченко не является неуязвимым. В субботу ему предстоит бой со мной. Вот и увидим, из какого теста он на самом деле сделан. Я верю в свои силы. Верю, что одержу победу. Я здесь ради победы, а не для того, чтобы сдаваться».
Ломаченко: «Я хочу вписать своё имя в историю бокса, а этот бой — необходимая для этого ступенька. Ведь для того, чтобы тебя помнили на века необходимо драться с чемпионами из разных весовых категорий. Не знаю, что мне предложит Линарес. Не могу сравнивать его с Ригондо. Планирую надолго оставаться на вершине бокса, сбрасывать обороты не намерен. Отдаю себе отчёт в том, что Линарес — один из лучших бойцов дивизиона, а значит победить его будет совсем непросто».
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Напомним, бой между Линаресом и Ломаченко состоится 12 мая на главной сцене спорткомплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).
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