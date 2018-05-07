Эргашев: Недоволен собой, ведь не удалось победить нокаутом — интервью

Проспект первого полусреднего веса Шохжахон Эргашев (12-0, 11 КО) из Узбекистана впервые на профессиональном ринге не сумел победить досрочно — 28 апреля в Нью-Йорке (США) Ван Чжиминь (10-3, 3 КО) из Китая прошёл с проспектом всю отведенную 10-раундовую дистанцию.

После боя Эргашев пообщался с корреспондентом BoxingTalk.

— Поздравляю с победой. Несколько слов о поединке с Чжиминем.

— Огромное спасибо. Мне очень приятно слышать поздравления и слова поддержки. Бой получился непростым. Опытный соперник, который явно пересматривал мои поединки и готовился ко встрече. Я недоволен собой, ведь не удалось победить нокаутом. Буду работать в зале ещё усерднее. Хочу, чтобы в Узбекистане гордились мной.

— Соперник удивил тебя тем, что сумел продержаться 10 раундов? Чем-то ещё Чжиминь удивил?

— Да. Признаться, планировал победить за 5-6 раундов. Он хорошо защищался и удивил меня тем, что продержался все 10 раундов. Но это отличный опыт. Этот бой сделает меня ещё сильнее.

— Как ты себя чувствовал, впервые отбоксировав 10 раундов?

— Если честно, не очень устал, ведь в тренировочном лагере боксировал по 12-14 раундов. А ещё мне хотелось проверить, могу ли я выкладываться все 10 раундов на полную катушку. И, как оказывается, могу. Ведь раньше критики спрашивали, что произойдёт, если бой перевалит за стартовые раунды.

— Над чем тебе прежде всего предстоит поработать? Что исправить?

— У каждого бойца есть свои сильные и слабые стороны. Я, конечно же, не исключение. Нахожусь в начале своего пути, пока что не показал болельщикам всю свою мощь, весь потенциал и арсенал ударов. Работаю над тем, чтобы в предстоящих поединках выглядеть ещё лучше. Ведь в каждом следующем поединке мои соперники всё сильнее и гораздо опытнее. Работаю над тем, чтобы дарить болельщикам отличные поединки, которые заканчивались бы моими досрочными победами. И даже сейчас я отправлюсь в зал. Буду работать над тем, чтобы выйти на следующий, более высокий уровень.

— На что рассчитываешь? Что даст тебе победа над Чжиминем?

— Рассчитываю на то, что за этой победой последуют следующие. Хочу, чтобы весь мир узнал о моей стране и о боксёрах из Узбекистана.

— Несколько слов болельщикам?

— Сейчас я не знаю, когда состоится мой следующий поединок. Но мы планируем, что это будет совсем скоро. Обязательно обо всём сообщим.

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