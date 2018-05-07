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Анонс: премьера фильма «Team Loma» на официальном канале Ломаченко
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Анонс: премьера фильма «Team Loma» на официальном канале Ломаченко 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Двукратный олимпийский чемпион, обладатель чемпионских титулов в двух категориях украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) открывает свой официальный канал в Youtube — LOMA Official TV, на котором сегодня в 21:00 (по Киеву) состоится премьера документального фильма «Team Loma», посвящённого его команде — тем людям, кто помогает Василию готовиться в боях и находится в углу ринга.
Напомним, что уже в эту субботу, 12 мая в Нью-Йорке (США), Ломаченко попробует завоевать титул в третьей категории, выйдя в ринг против обладателя пояса WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэльца Хорхе Линареса.
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