Анонс: премьера фильма «Team Loma» на официальном канале Ломаченко

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель чемпионских титулов в двух категориях украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) открывает свой официальный канал в Youtube — LOMA Official TV, на котором сегодня в 21:00 (по Киеву) состоится премьера документального фильма «Team Loma», посвящённого его команде — тем людям, кто помогает Василию готовиться в боях и находится в углу ринга.

Напомним, что уже в эту субботу, 12 мая в Нью-Йорке (США), Ломаченко попробует завоевать титул в третьей категории, выйдя в ринг против обладателя пояса WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэльца Хорхе Линареса

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