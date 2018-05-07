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«Loma Team». Документальный фильм о команде Василия Ломаченко
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«Loma Team». Документальный фильм о команде Василия Ломаченко 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com и официальный youtube-канал Василия Ломаченко предлагают вашему вниманию документальный фильм «Loma Team», посвящённый команде выдающегося украинского боксёра — тем людям, кто помогает Василию готовиться к боям и находится в углу ринга.
Напомним, что уже в эту субботу, 12 мая в Нью-Йорке (США), Ломаченко попробует завоевать титул в третьей категории, выйдя в ринг против обладателя пояса WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэльца Хорхе Линареса.
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