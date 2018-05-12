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Де ла Хойя — Головкину: хватит плакать и бояться
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Де ла Хойя — Головкину: хватит плакать и бояться 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Википедия
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя призвал Геннадия Головкина подписать контракт на второй бой с Саулем Альваресом. Ранее реванш был намечен на 5 мая, но Альварес не смог принять участие в бое из-за своего отстранения за нарушение антидопинговых правил. Позднее появилась информация, что реванш может состояться в сентябре, но сам Головкин оценил вероятность боя в 10 процентов.
«Геннадий Головкин сделал $3 миллиона, а Сауль Альварес — $40 миллионов без него. Подпиши контракт, и хватит плакать и бояться», — написал в своём «твиттере» Оскар де ла Хойя.
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