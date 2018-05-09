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Промоутер — о переговорах по реваншу между Головкиным и Альваресом
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Промоутер — о переговорах по реваншу между Головкиным и Альваресом 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Промоутер Том Лёффлер (360/GGG Promotions) сообщил о том, что на следующей неделе начнутся переговоры по реваншу между обладателем титулов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) из Казахстана и претендентом из Мексики Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).
«На следующей неделе встречаюсь с представителями компании Golden Boy Promotions. Обсудим реванш между Головкиным и Альваресом. Также собираюсь провести встречу с представителями телеканала НВО», — сообщил промоутер в интервью ESPN Deportes. По данным BoxingNews24, камнем преткновения в переговорах с командой Альвареса может быть вопрос допинг-тестирования — после того, как по вине мексиканца был сорван запланированный на 5 мая реванш, у Головкина настаивают на том, чтобы Канело проходил проверку в течение всего периода до боя. Также по данным источника, Лёффлер параллельно пытается договориться с Международной федерацией бокса (IBF) о второй кряду отсрочке боя — якобы следом за реваншем с Альваресом Головкин готов драться с обязательным претендентом по линии организации Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) из Украины. Читайте также: Из головы Головкина не выходят последние три раунда боя с Альваресом — промоутер Напомним, первый поединок между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го года и завершился спорной ничьей. Второй бой также предположительно состоится в сентябре. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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