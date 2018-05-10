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Санчес объяснил, почему реванш Головкина и Альвареса будет ярче первого боя
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Санчес объяснил, почему реванш Головкина и Альвареса будет ярче первого боя 

Vringe.com 7 минут назад
Фото: Vringe.com
У Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) не получится держать эмоции в узде, если они всё же встретятся в реванше, и это непременно сделает повторный бой более зрелищным, чем первый, который завершился вничью в сентябре прошлого года.
Тренер Головкина Абель Санчес уверен, что боксёры злятся друг на друга за обоюдоострые высказывания после того, как Канело провалил февральские допинг-тесты. И потому обязательно постараются приложить друг друга как можно жёстче.
«Я думаю, если реванш всё же состоится, они оба будут злиться друг на друга за сказанное. И я практически уверен, что это сделает бой намного более привлекательным для болельщиков, — цитирует Санчеса BoxingScene. — Однако, это не отменяет того, что Канело должен пройти тесты. Как минимум для того, чтобы доказать публике и журналистам, что он прилагает усилия показать нам, что чист (от допинга)».
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