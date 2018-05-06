Ванес Мартиросян дал Канело ценный совет на реванш с Геннадием Головкиным

Экс-претендент Ванес Мартиросян (36-4-1, 21 KO), который вчера был за два раунда бит лидером среднего веса (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), утверждает, что теперь «понял, зачем Канело ест такое мясо, надеясь заполучить дополнительную силу».

«Потому что это реальный мужик, — сказал Ванес о чемпионе. — В 36 лет лет так драться?..»

Журналист на послематчевой пресс-конференции спросил, какой же совет Мартиросян может дать Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО), если у того на осень будет назначен матч-реванш с Головкиным.

«Беги!» — посоветовал Ванес мексиканцу.

Лучшие шутки от Мартиросяна и Головкина — репортаж vRINGe об этом бое Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.