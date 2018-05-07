Интервью Александра Гвоздика — о Ковалёве, Бетербиеве, титуле и целях

«Временный» чемпион мира WBC в полутяжёлом весе украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) в эксклюзивном интервью youtube-каналу Boxing.ua рассказал, что и почему пошло не так в прошедшем поединке с Мехди Амаром; отношении к завоёванному титулу; когда должен состояться его поединок с победителем боя Адониса Стивенсона и Баду Джека; возможном промежуточном поединке; тренировочном процессе, тренере и досуге в США; что нравится в Америке; спарринге и отношениях с Сергеем Ковалёвым ; возможном поединке с Артуром Бетербиевым; юридическом образовании; стремлении всё делать правильно и целях на ближайший год.

Гвоздь мне в кеды — репортаж о бое Гвоздик-Амар от vRINGe

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