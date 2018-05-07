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Россия разгромила Украину средневековым оружием
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Россия разгромила Украину средневековым оружием 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает сайт «Битвы Наций».
«Завершились бои в самой ожидаемой и зрелищной категории ИСБ спорта — «21 на 21». Это были последние бои четвертого, завершающего дня, Чемпионата мира по ИСБ «Битва Наций»-2018. Представляем Вашему вниманию результаты: 1. Россия 2. Украина 3. Великобритания», — говорится в сообщении. Данная категория — 21 на 21 — является «королевской» — самой зрелищной.
Примечательно, что девизом сборной России на «Битве Наций-2018» был «Москва слезам не верит!».
В прошлом году Украина победила Россию в данном виде состязаний. При этом, как указывали некоторые, бой шел не на равных: у сборной РФ было на одного бойца меньше.
Также россияне и украинцы заняли первые и вторые места в категориях боев «5 на 5» среди мужчин и женщин.
Так, в категории «5 на 5» женщины победила сборная России. Второе место у Украины.
В категории «5 на 5» мужчины 1-е, 2-е и 3-е места у команд из России, 4-е и 5-е — у украинских команд, а 6-е — у команды из США.
«Битва Наций» — международные соревнования по историческому средневековому бою, участие в которых принимают уже 32 государства.
Впервые «Битва Наций» состоялась в 2010 году в Хотинской крепости на Украине.
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