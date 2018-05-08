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Бивол: мой следующий поединок намечен на начало августа в США
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Бивол: мой следующий поединок намечен на начало августа в США 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: Vringe.com
Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг летом 2018 года.
«Мой следующий поединок предварительно намечен на начало августа в США. В связи с этим скоро стартует первый этап подготовки к предстоящему бою, и мы с командой отправимся в Кисловодск, где проведём общефизический сбор. Кто будет моим соперником, пока не знаю, но уже есть кандидатуры и, надеюсь, вскоре его имя будет объявлено. Что касается моего настроения и самочувствия, то с ними как всегда всё в порядке. Готов к любому вызову. Впереди почти три месяца тренировок и защита титула, так что без боевого настроя никуда», — написал Бивол в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно на странице боксёра в «Инстаграме».
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