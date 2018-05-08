Бивол: мой следующий поединок намечен на начало августа в США

Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг летом 2018 года.

«Мой следующий поединок предварительно намечен на начало августа в США. В связи с этим скоро стартует первый этап подготовки к предстоящему бою, и мы с командой отправимся в Кисловодск, где проведём общефизический сбор. Кто будет моим соперником, пока не знаю, но уже есть кандидатуры и, надеюсь, вскоре его имя будет объявлено. Что касается моего настроения и самочувствия, то с ними как всегда всё в порядке. Готов к любому вызову. Впереди почти три месяца тренировок и защита титула, так что без боевого настроя никуда», — написал Бивол в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно на странице боксёра в «Инстаграме».