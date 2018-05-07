Дмитрий Бивол сообщил, когда и где проведёт следующий поединок

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО) следующий бой проведёт не ранее последнего месяца лета. Такую информацию сообщил в Instagram сам российский панчер.

«Мой следующий поединок предварительно намечен на начало августа в США. В связи с этим скоро стартует первый этап подготовки к предстоящему бою, и мы с командой отправимся в Кисловодск, где проведём общефизический сбор», — рассказал он.

Бивол пока что не знает, кого ему выберут в соперники, однако утверждает, что список кандидатур в претенденты уже есть.

«Надеюсь, вскоре его имя будет объявлено. Готов к любому вызову. Впереди почти три месяца тренировок и защита титула, так что без боевого настроя никуда», — добавил он.

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3 марта 2018 года Бивол защитил титул, досрочно забив кубинца Салливана Барреру.