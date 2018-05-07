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Пакьяо уже не тот, но всё ещё опасен — Маттиссе
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Пакьяо уже не тот, но всё ещё опасен — Маттиссе 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
«Обычный» чемпион мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) аргентинец Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО), готовясь к защите титула в поединке против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), отметил в интервью BoxingScene, что ему как нельзя лучше подходит стиль соперника, да и козырей, выгодно отличавших Пакьяо на фоне остальных в лучшие годы, у того всё меньше.
«Мне очень нравится стиль Пакьяо, — признаётся Лукас. — У нас одинаковый рост, и он, также как и я, любит идти вперёд и атаковать, так что это будет хорошо для моего стиля. Я уже встречался с левшами, и это не было для меня проблемой. К тому же, за плечами у Пакьяо много тяжёлых поединков, и в нескольких последних было очевидно, что он стал чаще пропускать удары и потерял в скорости со взрывной мощью. В то же время, он остаётся легендой бокса и по-прежнему опасен».
Поединок Маттиссе-Пакьяо состоится 14 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия).
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