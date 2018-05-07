Пакьяо уже не тот, но всё ещё опасен — Маттиссе

«Обычный» чемпион мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) аргентинец Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО), готовясь к защите титула в поединке против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), отметил в интервью BoxingScene, что ему как нельзя лучше подходит стиль соперника, да и козырей, выгодно отличавших Пакьяо на фоне остальных в лучшие годы, у того всё меньше.

«Мне очень нравится стиль Пакьяо, — признаётся Лукас. — У нас одинаковый рост, и он, также как и я, любит идти вперёд и атаковать, так что это будет хорошо для моего стиля. Я уже встречался с левшами, и это не было для меня проблемой. К тому же, за плечами у Пакьяо много тяжёлых поединков, и в нескольких последних было очевидно, что он стал чаще пропускать удары и потерял в скорости со взрывной мощью. В то же время, он остаётся легендой бокса и по-прежнему опасен».

Поединок Маттиссе-Пакьяо состоится 14 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Читайте также: Советник Пакьяо: В случае обоюдных побед, Мэнни сразится с Ломаченко осенью

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.