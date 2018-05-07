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Амир Хан хочет использовать Броунера как «грелку» перед боем с Келлом Бруком
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Амир Хан хочет использовать Броунера как «грелку» перед боем с Келлом Бруком 

Vringe.com 57 минут назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира Амир Хан (32-4, 20 КО), который недавно триумфально вернулся на ринг, разбив за несколько секунд Фила Ло Греко, не против того, чтобы функционеры организовали для него с другим экс-чемпионом — Келлом Бруком (37-2, 26 КО) — общий вечер бокса. Выступив в соседних боях, они «разогрели» бы их поединок в ноябре или декабре, считает Амир.
«Я хочу снова выступить в сентябре, — рассказал Хан Sky Sports. — Достаточно уже наотдыхался. Был вне игры пару лет, а вернулся так, как все хотели видеть — мощно и ярко. Моё имя более узнаваемо, чем у Келла, и я продаю больше билетов, поэтому именно я тут №1. Но хочет ли такого боя (промоутер Брука) Эдди Херн
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По мнению Эдриена, бой с американским экс-чемпионом четырёх дивизионов Эдриеном Броунером (33-3-1, 24 КО) будет идеальным вариантом на начало осени, а если тот заартачится, Амир не против подраться с Джесси Варгасом.
«Мне нужен кто-то крупный, узнаваемый. Броунер, например. С Варгасом тоже было бы неплохо. Я бы преподал им урок бокса и уничтожил», — заявил британец.
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